Sivas'ta Spor Ödülleri Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivas'ta Spor Ödülleri Töreni

Sivas\'ta Spor Ödülleri Töreni

Amatör Spor Haftası Kapanış etkinliğinde başarılı sporculara ödül verildi.

23.10.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta "Amatör Spor Haftası Kapanış" etkinlikleri kapsamında "Zirvedeki Yiğidolar-3" sloganıyla Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonalarında başarılı olan sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Kentte bir otelde gerçekleştirilen geceye Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Aytaç Keklik, milli okçu Mete Gazoz, il protokolü ve çok sayıda sporcu katıldı.

Programda, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Mete Gazoz'un antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Aytaç Keklik ve Sivas Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Doğan Özçelik birer konuşma yaparak dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Konuşmaların ardından ulusal ve uluslararası düzeyde dereceye giren sporculara il protokolü tarafından hediye takdim edildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise programın onu konuğu olan Mete Gazoz ve antrenörüne de plaket takdim etti.

Kapanışta ise katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yılmaz Şimşek, Etkinlikler, Mete Gazoz, Dünya, sivas, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas'ta Spor Ödülleri Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:49 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
16:48 Ankara TUSAŞ’taki saldırının zamanlaması dikkat çekici Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
16:07 Ankara’daki çatışma anından ilk görüntüler Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı Şehit ve yaralılarımız var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var
01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:20 McDonald’s’ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu McDonald's'ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu
01:15 Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 17:40:35. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta Spor Ödülleri Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.