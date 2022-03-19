Sivasspor 3 puan peşinde - Son Dakika
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Sivasspor 3 puan peşinde

19.03.2022 10:50
Sivasspor 3 puan peşinde

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında karşılaşacağı Altay ile ligde 2. kez rakip olacak.

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında karşılaşacağı Altay ile ligde 2. kez rakip olacak.

Sivasspor ile Altay, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 2. defa karşı karşıya gelecek. İki takım en son ligin ilk yarısında İzmir'de karşılaşmış, maç 1-1 sona ermişti.

Atilla Karaoğlan yönetecek

Sivasspor ile Altay arasında oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor 3 puan peşinde - Son Dakika


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