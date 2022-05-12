Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından (Rıza Çalımbay) - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından (Rıza Çalımbay)

12.05.2022 00:01

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında rakipleri Aytemiz Alanyaspor'u yenerek finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında rakipleri Aytemiz Alanyaspor'u yenerek finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada kendilerini yalnız bırakmayan taraftara teşekkür etti.

Taraftara yaptığı çağrının karşılık bulmasının sevincini yaşadığını dile getiren Çalımbay, "Başta Valimize ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten onlar da büyük fedakarlık yaptı ve onların sayesinde tribünlerimiz doldu." dedi.

Taraftarla maç oynamanın bambaşka olduğunu vurgulayan Rıza Çalımbay, şunları kaydetti:

"1-0 mağlup durumdayken çok büyük destekle tekrar hücuma geçtik ve gol kazandık. Onun için taraftarın değeri her zaman önemli. Herkes taraftara 12. adam der, benim için birinci adamdır. Ne kadar çok taraftara oynarsak o kadar motive olabiliyorsunuz. Sahanın içerisine gelince de ilk maçta aldığımız galibiyet var, bunun neticesinde oyuncular zaman zaman bunu düşünerek geri çekilebiliyorlar. Ama biz öyle düşünmedik, maçın başında çok iyi şekilde baskı kurduk. İkinci yarının başında da çok iyi baskı kurduk. Alanya takımı gerçekten iyi bir takım ve kaliteli oyunculara sahip bir takım. Öyle kolay kolay pes edecek bir takım değil, zor anlarda yaşadık. Ne olursa olsun iyi mücadele ederek ve golümüzü atarak güzel bir maçı kazandık. Sivasspor'a final hayırlı olsun, önemli olan bunun sonunu çok iyi bir şekilde getirmek."

Komşu şehir takımı Kayserispor ile oynamanın da güzel olduğunu dile getiren Çalımbay, Anadolu takımlarının final oynayacak olmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek Kayserispor'u da tebrik etti.

Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından (Rıza Çalımbay)
Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından (Rıza Çalımbay)
Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından (Rıza Çalımbay)
Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından (Rıza Çalımbay)

YORUMLAR
500
Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından (Felipe Sanchez Mateos) Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından (Felipe Sanchez Mateos) SPOR Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından SPOR Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından (Rıza Çalımbay) - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya damga vurdu! İtalya Kupası'nda beraberliği getiren golü attı!
00:57 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti
00:37 Marketten adımını attı, 152 bin TL ile göz göze geldi! Parayı hiç düşünmeden sahibine teslim etti
00:34 Eski Başbakan Tansu Çiller'den Millet İttifakı'na yönelik sert sözler: Türkiye'yi tökezletirler
00:33 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa'nın yüreğine su serpti: Savaş istemiyoruz
00:26 Ankara'da yabancı uyruklu bir adam tartıştığı patronunu öldürdü!
00:25 Eurocup finalinde Frutti Extra Bursaspor, Virtus Segafredo Bologna'ya yenildi
00:24 Fenerbahçe'den "12 Mayıs 2012" paylaşımı: 3 Temmuz kumpas, 4 Nisan suikast, 12 Mayıs komplodur!
23:50 Genç kız inekten süt sağdığı anları paylaştı, sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 07:35:23. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından (Rıza Çalımbay) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement