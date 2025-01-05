Sivasspor Antalya Kampını Tamamladı

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Trendyol Süper Lig'de ilk yarının tamamlanması ve 18. haftayı BAY geçirecek olması nedeniyle verilen arada Antalya'da çalışmalarını sürdüren Sivasspor'un kampı sona erdi.

Sivasspor, 27 Aralık akşamından itibaren Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te yaptığı 10 günlük kamp programını tamamladı. Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde yoğun bir tempoyla hazırlıklanan takım bugün Sivas'a dönecek.

Yiğidolar, yarın kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun ilk hafta mücadelesinde, 7 Ocak Salı günü saat 19.00'da sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak. - SİVAS