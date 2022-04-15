Sivasspor, Hatayspor maçına hazır - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'üncü hafta maçında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman; top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Çalışmalarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar öğleden sonra Hatay'a giderek kampa girecek.Atakaş Hatayspor ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 13.30'da Yeni Hatay Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ozan Ergün görev yapacak.