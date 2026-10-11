Sivasspor, Bandırmaspor ile 10. hafta maçı için hazırlıklara devam etti - Son Dakika
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Sivasspor, Bandırmaspor ile 10. hafta maçı için hazırlıklara devam etti

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Sivasspor, Bandırmaspor ile 10. hafta maçı için hazırlıklara devam etti
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Sivasspor, Trendyol 1. Lig 10. haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Karşılaşma 13 Ekim 2026 Salı 14.30'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı futbolcular daha sonra pas çalışmaları yaparken, idmanın devamında taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

Sivasspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak 10. hafta karşılaşması, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 14.30'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İHA
SivassporTrendyolEylülSporSon Dakika

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