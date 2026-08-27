Sivasspor, Clinton Duodu'yu Kiraladı
Ekenler Beton Sivasspor, Ganalı forvet Clinton Duodu'yu bir yıllığına kiraladığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, Ganalı forvet Clinton Duodu'yu transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun bir yıllığına kiralandığı belirtildi.
Açıklamada, "Clinton Duodu'ya Sivasspor formasıyla başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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