Sivasspor\'da Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirildi

Diyarbakır'da futbol tutkusu nedeniyle sakatlanan genç, menisküs nakliyle yeniden sahalara dönecek

Diyarbakır'da futbol tutkusu nedeniyle iki kez sakatlık yaşayan Ali Gaffar Sert, geçirdiği menisküs nakli sayesinde yeniden futbol oynamaya başlayabilecek. 22 yaşındaki Sert, 5 yıl önce ön çapraz bağları kopmuş ve bir yıl sonra da menisküs yırtığı yaşamıştı. Ameliyatlar sonuç vermediği için doktorlar nakil önerdi. Sert, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirilen nadir bir ameliyatla kemikli menisküs nakli oldu. Ameliyatın ardından ağrılarının azaldığını belirten Sert, spor yapmaya geri dönmek istediğini söyledi. Doktorlar, rehabilitasyon sürecinin 3 ay süreceğini ve hastanın 7-8 ay sonra aktif spora dönebileceğini ifade etti.