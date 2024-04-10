Sivasspor\'da Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirildi

Sivasspor'da bayramlaşma töreni Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Sivasspor'da bayramlaşma törenine Başkan Vekili Bahattin Eken, Başkan Yardımcısı Gökhan Karagöl, As Başkanlar Faruk Taşseten ve Burak Özçoban, Teknik Direktör Bülent Uygun, yardımcı antrenörler, futbolcular ile kulüp personelleri katıldı.
Bayramlaşma töreni çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - SİVAS
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda kulüp yöneticileri, teknik direktör, futbolcular ve kulüp personelleri bir araya geldi. Bayramlaşma töreni, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajda, Omuz Omuza Dayanışma ve Yardım Kampanyası kapsamında deprem bölgesinde yaşayan depremzedelerle bir araya gelindiği ve çocuklarla yapılan özel maçlara tanıklık edildiği belirtildi. Büyükekşi, Mübarek Ramazan Bayramı'nın hoşgörü, merhamet ve bereket getirmesini temenni etti.
Göztepe, Stanimir Stoilov yönetiminde çıktığı 17 lig maçında 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak önemli bir başarıya imza attı. Bulgar teknik adam, sarı-kırmızılarda maç başına 2.29 puan ortalaması yakaladı. Stoilov'un gelmesiyle birlikte Göztepe, golcü bir takıma dönüşerek 37 gol kaydetti.
Diyarbakır'da futbol tutkusu nedeniyle iki kez sakatlık yaşayan Ali Gaffar Sert, geçirdiği menisküs nakli sayesinde yeniden futbol oynamaya başlayabilecek. 22 yaşındaki Sert, 5 yıl önce ön çapraz bağları kopmuş ve bir yıl sonra da menisküs yırtığı yaşamıştı. Ameliyatlar sonuç vermediği için doktorlar nakil önerdi. Sert, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirilen nadir bir ameliyatla kemikli menisküs nakli oldu. Ameliyatın ardından ağrılarının azaldığını belirten Sert, spor yapmaya geri dönmek istediğini söyledi. Doktorlar, rehabilitasyon sürecinin 3 ay süreceğini ve hastanın 7-8 ay sonra aktif spora dönebileceğini ifade etti.
Mardin Emniyet Müdürlüğü, şehiriçi ve şehirlerarası yollarda trafik kazalarını önlemek için 9 günlük tatilde denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Aşırı hız, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanma gibi konularda yapılan denetimlerde 7 bin 825 araç denetlenirken 904 araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı. Sürücülere araçta cep telefonu kullanımının riskleri ve alkollü araç kullanımının sonuçları hakkında bilgilendirme yapıldı.
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