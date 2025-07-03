Sivasspor'da Vefa Sezonu Hedefi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da kulüp başkanı Gökhan Karagöl, yeni seçilen yönetim ile birlikte Sivasspor'u hak ettiği yere getireceklerini bildirdi.

Karagöl, BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, Sivasspor'un geçen yıl istemediği neticelerle bir alt lige düştüğünü söyledi.

Hedeflerinin Süper Lig'e geri dönmek olduğunu belirten Karagöl, "Sayısız başarılara imza atmış, Anadolu'nun en güzide kulüplerinden birisi olan, herkes tarafından parmakla gösterilen Sivasspor, burayı hak etmiyor. Bu yıl elimizden gelen bütün gayreti gösterip sezon sonunda inşallah hak ettiğimiz yere gelmeye çalışacağız." dedi.

Karagöl, bu yıl 27 bin kombine satmayı hedeflediklerini aktararak, dünyadaki tüm Sivaslıların bu inanca, bu azme, bu gayrete, bu vefaya sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

Kombinelerin hepsini satacaklarına inandıklarını anlatan Karagöl, "Macerası olan, Türkiye Kupası alan, her anlamda örnek gösterilen bu şehrin en büyük markası olan Sivasspor'a sahip çıkılması gerekiyor. Örnek gösterilen Sivasspor'a herkesin bu yıl vefa yılında vefalarını göstereceklerinden şüphem yok." diye konuştu.

"Sivasspor, Sivas'ın en büyük markasıdır"

Sivasspor'a destek için ayrıca 1 milyon 58 bin SMS kampanyaları olacağını da dile getiren Karagöl, "Her zaman Sivaslılar düşene el vermiştir, düşeni kaldırmıştır. Bugün bir alt lige düşmüş olan Sivasspor, Sivas'ın en büyük markasıdır. Bütün Sivaslıların gurur kaynağı olan Sivasspor'a da desteklerini sonuna kadar göstereceklerinden şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Karagöl, transfer konusunda özelikle yerli futbolcuları takip ettiklerini, sonuca vardıkları ve varmak üzere oldukları isimlerin yer aldığını kaydetti.

"Bu 58. yıl vefa sezonu"

Taraftara da çağrıda bulunan Karagöl, şöyle konuştu:

"Futbol camiasında 12. adam denilen fakat bizim için 1. adam olacak taraftarımız. Yıllarca vefasını bu takıma göstermiş, yılardır bu takımın arkasından kar kış, yağmur çamur demeden bu formanın bu armanın ardından koşmuş bütün Yiğidolar'a buradan sesleniyorum. Bu sene 58. yıl, bu sene vefa senesi, vefa sezonu, yiğit düştüğü yerden kalkacak, başka Sivasspor yok, Sivas'ın başka markası yok. ya hep beraber bu markayı devam ettireceğiz. Yada bu sevdadan ve markadan hep beraber vazgeçeceğiz. Biz bu sevdayı, bu markayı, çok daha iyi yerlere getirmek için, bu sıkıntılı dönemde ateşten gömlek giyerek bu takıma, bu şehre sahip çıkmak için biz varız dedik. Sivasspor'un bir kahve kadar hatırı yok mu? Çünkü bu 58. yıl vefa sezonu."