Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının biletleri satışa çıktı

23.02.2022 14:07
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının biletleri satışa çıktı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Demir Grup Sivasspor ile Vavacars Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Demir Grup Sivasspor ile Vavacars Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Demir Grup Sivasspor ile Vavacars Fatih Karagümrük 2 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Mücadelenin bilet fiyatları, VIP alt tribün 30, maraton 20, Osman Seçilmiş güney alt ve üst tribün ise 10 lira olarak belirlendi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika
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