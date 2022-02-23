Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Demir Grup Sivasspor ile Vavacars Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Demir Grup Sivasspor ile Vavacars Fatih Karagümrük 2 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Mücadelenin bilet fiyatları, VIP alt tribün 30, maraton 20, Osman Seçilmiş güney alt ve üst tribün ise 10 lira olarak belirlendi.