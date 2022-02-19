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Sivasspor, Fatih Karagümrük maçına hazır - Son Dakika

Sivasspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

19.02.2022 13:41
Sivasspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı hafta maçında deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerimizde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-Beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Öğleden sonra hava yoluyla İstanbul'a gidecek olan Demir Grup Sivasspor kafilesi kampa girecek.Vavacars Fatih Karagümrük ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mert Güzenge görev yapacak.


Sivasspor, Fatih Karagümrük maçına hazır
Sivasspor, Fatih Karagümrük maçına hazır
Sivasspor, Fatih Karagümrük maçına hazır
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Sivasspor, Fatih Karagümrük maçına hazır Sivasspor, Fatih Karagümrük maçına hazır Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 4 eksik bulunuyor Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 4 eksik bulunuyor Fatih Karagümrük ile Sivasspor 6. randevuda Fatih Karagümrük ile Sivasspor 6. randevuda

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sivasspor, Fatih Karagümrük maçına hazır - Son Dakika Spor


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