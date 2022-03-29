Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

29.03.2022 18:02
Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda pas ve pres çalışmasıyla ardında yarı sahada çift kale maç yapıldı.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

GZT Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor, 2 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

YORUMLAR
500
Sivasspor'da Giresunspor hazırlıkları sürüyor Sivasspor'da Giresunspor hazırlıkları sürüyor Giresunspor, Sivasspor maçında 3 puan hedefliyor Giresunspor, Sivasspor maçında 3 puan hedefliyor

Spor Toto Süper Lig, Rıza Çalımbay, Giresunspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Mezbahada mesai arkadaşı tarafından bıçaklanan kasap yaşamını yitirdi
17:54 Bu öneri sosyal medyayı karıştırdı! Futbolda tüm düzeni değiştirecek yeni hakem uygulaması gündemde
17:49 Durakta asılı Atatürk fotoğrafları yırtıldı, belediye başkanı tepki gösterdi: Düpedüz hainlik
17:39 Altının kilogramı 886 bin liraya düştü
17:31 İlkokulda düzenlenen etkinlikte pilav yiyen 250 öğrenci zehirlendi
17:25 Tüm takımlar Messi'ye sırtını döndü! Inter Miami son kulübü olabilir
17:02 Pirana dolu nehre düşen futbolcunun 11 saat sonra sadece kemikleri bulundu
17:01 Dolmabahçe'deki görüşmede Ukrayna ve Rus heyetleri arasında geçen ''Votka'' esprisi güldürdü!
16:56 Vitor Pereira için işler yolunda gitmiyor! 3'lü savunma tercihi taraftarları sinirden deliye döndürdü
16:34 Rus uzmanların canlı yayındaki açık tehdidi Polonya'yı harekete geçirdi! Asker sayısını 300 bine yükseltiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 18:17:30. #1.13#
SON DAKİKA: Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement