Sivasspor Hedef Play-Off - Son Dakika
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Sivasspor Hedef Play-Off

Sivasspor Hedef Play-Off
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İsmet Taşdemir, transferler gerçekleşirse ligde play-off potasını hedeflediklerini açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, istedikleri transferleri yapabilmeleri durumunda sezonu play-off potasında tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Sezon hazırlıklarına Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden kırmızı-beyazlı ekibin deneyimli çalıştırıcısı Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.

Takımdaki havanın olumlu olduğunun altını çizen Taşdemir, "Özellikle kamp yeri ve sahalar çok iyiydi. Çok güzel kamp ortamı yaşadık, iyi de çalıştık. Geç toplanmamıza rağmen çalışmalarımızın yüzde 70-80'ini takımımıza uyguladık." dedi.

Taşdemir, yeni sezondaki oyun planlarına değinerek, "Teknik adamların sadece bir oyun planının olmamalı. Geçen sene farklı bir oyun planımız vardı. Bu planı çok değiştirmeden eklemeler yaparak devam edeceğiz. Elimizdeki oyuncuların oyun planımıza uyması gerekiyor. Transferimiz kapalı, bu konuyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Maalesef şu anda netlik kazanmadı ama elimizdeki oyuncu grubumuzla iyi bir kamp dönemi geçirdik ve lige hazırız diyebilirim." diye konuştu.

"A, B, C planlarını yapıyoruz"

Sezon için farklı planları olduğunu anlatan Taşdemir, "Transfer tahtasının açılması için herkes elinden geleni yapıyor. Yönetimimiz ve şehrin önde gelenleri bu konuyla ilgili çalışıyor. Biz kendimizce A, B, C planlarını yapıyoruz. Açılmazsa nasıl bir yol izleyeceğiz, gençlerimizi ne kadar kullanabileceğiz, gençlerimize ne kadar sorumluluk yükleyebileceğiz? Diğer taraftan da tahta açılırsa kimleri alabiliriz? Kendimizce hazırlığımızı yaptık. Transfer tahtasının açılmasını bekliyoruz ancak zor gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Taşdemir, Sivasspor'un yıllarca Süper Lig'de başarılı sezonlar geçirdiğini, hedeflerinin de her zaman Süper Lig olduğunu dile getirdi.

Hedef play-off'a kalmak

Kulüplerde zaman zaman sıkıntılar yaşanabildiğine değinen Taşdemir, şunları kaydetti:

"Şu anda Sivasspor da bunu yaşıyor ama bu sıkıntılardan daha güçlenerek çıkıp Süper Lig'de mücadele edecektir. Biz bunu biraz çabuklaştırmanın derdindeyiz. Bunu yapabilirsek bizim için de Sivasspor camiası için de çok güzel olacak. Hiçbir şey kağıt üzerinde olmuyor, sahaya çıkmadan hiçbir şey belli olmuyor. Kadromuz kısıtlı, hatta kamp sürecinde iki sağ bekimiz sakatlandı. Transfer tahtamız açılırsa gerekli noktalara takviyeleri yaparsak sezonu en azından play-off potasının içinde tamamlamak istiyoruz."

Taşdemir, Rey Manaj'ın çok kaliteli bir oyuncu olduğunu, çok sayıda talibi olmasına rağmen Sivas'ta kalmayı tercih ettiğini belirterek, "Sivas için mücadele etmeyi tercih etti. İnşallah bu istek ve arzusu sahaya da yansıyacak ama sadece Manaj ile olmuyor. Sonuçta oyun 11 kişiyle oynanıyor. Bu döngüyü çok doğru şekilde oturtmamız lazım." dedi.

Kaynak: AA

İsmet Taşdemir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor Hedef Play-Off - Son Dakika

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