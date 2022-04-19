Sivasspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı - Son Dakika
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Sivasspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı

19.04.2022 15:38
Sivasspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Antalya'nın Serik ilçesinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

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Sivasspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı

YORUMLAR
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Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Sivasspor'da Alanyaspor maçı öncesi 3 eksik! Sivasspor'da Alanyaspor maçı öncesi 3 eksik!

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı - Son Dakika


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