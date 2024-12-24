Sivasspor'un Kamp Programı Belli Oldu - Son Dakika
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Sivasspor'un Kamp Programı Belli Oldu

Sivasspor\'un Kamp Programı Belli Oldu

Sivasspor, 27 Aralık'ta Antalya'da devre arası kampına başlayacak. Kamp 10 gün sürecek.

24.12.2024 14:45
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Sivasspor'un devre arası kamp programı belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında sahasında Samsunspor'u ağırlayan Sivasspor, bu maçın ardından 5 gün izin yapacak. İznin sona ermesiyle birlikte Yiğidolar, 27 Aralık Cuma akşamı Antalya Belek'te toplanarak Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde devre arası kampına başlayacak.

10 gün sürecek kamp, 5 Ocak Pazar günü sona erecek. Kampın ardından Sivas'a dönecek Yiğidolar, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor'un Kamp Programı Belli Oldu - Son Dakika

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