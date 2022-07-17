STEGERSBACH - Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyor - Son Dakika
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STEGERSBACH - Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyor

17.07.2022 15:59

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Stegersbach kasabasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla sürdü.

Futbolcular, dayanıklılık koşularının ardından 4'e 1 pas çalışması ve yarım sahada çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlı takım, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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STEGERSBACH - Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor (2) STEGERSBACH - Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor (2) Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor STEGERSBACH - Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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