Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

SOLOTÜRK Pilotları İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde Havacılık Tutkunlarıyla Buluştu

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK'ün pilotları, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'ndeki etkinlikte havacılık tutkunlarıyla bir araya geldi. Pilotlar, savaş pilotu olma süreçlerini anlatırken Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlara da vurgu yaptı. Etkinliğe katılan öğrenciler ise pilotları görmek ve bilgi edinmek için geldiklerini belirtti.