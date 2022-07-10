Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

10.07.2022 13:18

- Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti DG Sivasspor, yeni sezon kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.

- Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

SİVAS - DG Sivasspor, yeni sezon kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.

Bolu'nun Gerede ilçesinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde saat 10.30'da başlayan antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından kanat çalışmaları gerçekleştiren Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Günü tek antrenmanla tamamlayan Sivasspor, yarın kampın ikinci hazırlık maçında Azerbaycan temsilci Neftçi Bakü ile karşılaşacak.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

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