- Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Bolu 'nun Gerede ilçesinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde saat 10.30'da başlayan antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından kanat çalışmaları gerçekleştiren Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kaynak: İHA

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