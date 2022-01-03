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Sivasspor yeni yılın ilk çalışmasını yaptı - Son Dakika

Sivasspor yeni yılın ilk çalışmasını yaptı

03.01.2022 19:27
Sivasspor yeni yılın ilk çalışmasını yaptı

Demir Grup Sivasspor, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Demir Grup Sivasspor, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından 3 gün izin yapan kırmızı-beyazlılar, bugün kulüp tesislerinde buluşarak 2022 yılının ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak saat 17.00'de başlayan antrenman 1,5 saat dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar antrenmanın bir bölümünde kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.Antrenmanda ülkelerinin milli takım kampında bulunan Fayçal Fajr ile Max Gradel yer almadı. İzinli olan diğer yabancı oyuncular da çalışmaya katılmadı.

İttifak Holding Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor, ligin ikinci yarısının ilk maçında 9 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak.


Sivasspor yeni yılın ilk çalışmasını yaptı
Sivasspor yeni yılın ilk çalışmasını yaptı
Sivasspor yeni yılın ilk çalışmasını yaptı
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Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Konyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sivasspor yeni yılın ilk çalışmasını yaptı - Son Dakika Spor


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