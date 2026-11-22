Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bursaspor, sahasında konuk ettiği Sivasspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek zirvenin yeni sahibi oldu.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan yeşil-beyazlı ekip, aradığı golü 19. dakikada buldu. Sahneye çıkan Kelechi Iheanacho, kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından baskısını sürdüren Bursaspor, 22. dakikada Soner Aydoğdu'nun ağları havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı.

ZİRVE EL DEĞİŞTİRDİ

Bu kritik galibiyetle birlikte puanını 35'e yükselten Bursaspor, 33 puanlı Kayserispor'u geride bırakarak Trendyol 1. Lig'de liderlik koltuğunu geri aldı. Sahadan puansız ayrılan Sivasspor ise 13 puanda kaldı. Ligin 16. haftasında lider Bursaspor, zorlu Vanspor FK deplasmanına konuk olacak. Sivasspor ise kendi sahasında Bodrum FK'yi ağırlayacak.