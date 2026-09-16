Siverek Belediyespor maddi imkansızlıklar nedeniyle PGL'den çekildi - Son Dakika
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Siverek Belediyespor maddi imkansızlıklar nedeniyle PGL'den çekildi

Siverek Belediyespor maddi imkansızlıklar nedeniyle PGL\'den çekildi
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Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde Siverek'i temsil eden Siverek Belediyespor, maddi imkansızlıklar nedeniyle ligden çekilme kararı aldığını duyurdu. Kulüp, bağış kampanyasında toplanan paraların 48 saat içinde bağışçılara geri aktarılacağını açıkladı; karar camia ve taraftarlarda üzüntü yarattı.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) Siverek'i temsil eden Siverek Belediyespor, maddi imkansızlıklar nedeniyle ligden çekilme kararı aldığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararla yeniden dahil edilen Siverek Belediyespor, maddi imkansızlıklar nedeniyle ligden çekilme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, bu kararın maddi imkansızlıklar nedeniyle verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca bir süre önce başlatılan bağış kampanyası kapsamında toplanan paraların da 48 saat içerisinde bağışçıların yatırdığı hesaplara geri aktarılacağı ifade edildi.

Siverek Belediyespor'un ligden çekilme kararı, kulüp camiasında ve taraftarlar arasında üzüntüye neden oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Siverek Belediyespor maddi imkansızlıklar nedeniyle PGL'den çekildi - Son Dakika

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