Skoda Çanakkale Gran Fondo'da 924 bisikletçi yarıştı, şampiyonlar belli oldu - Son Dakika
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Skoda Çanakkale Gran Fondo'da 924 bisikletçi yarıştı, şampiyonlar belli oldu

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Skoda Çanakkale Gran Fondo\'da 924 bisikletçi yarıştı, şampiyonlar belli oldu
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Skoda Çanakkale Gran Fondo, Çanakkale'nin iki yakasında 13 ülkeden 924 sporcunun katılımıyla düzenlendi. Uzun parkurda Cengiz Güner ve Züleyha Dikbaş, kısa parkurda Erkan Güngör ve Aylin Yüce şampiyon oldu; ödüller Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende verildi.

Çanakkale'nin iki yakasında düzenlenen Skoda Çanakkale Gran Fondo'da 13 ülkeden bine yakın bisiklet tutkunu pedal çevirdi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin resmi organizasyonu olan Skoda Çanakkale Gran Fondo, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Karayolları Genel Müdürlüğü, GESTAŞ ve 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'nun destekleriyle düzenlendi.

GESTAŞ İskelesi'nden bisikletleriyle gemiye binen kısa parkur sporcuları Eceabat'a, uzun parkur sporcuları ise Kilitbahir'e geçti.

Kilitbahir'de saat 10.30'da 112,75 kilometrelik uzun parkurun, Eceabat'ta saat 11.00'de 77,31 kilometrelik kısa parkurun startı verildi.

Çanakkale'nin iki yakasını kapsayan parkurlarda, 13 ülkeden 924 sporcu pedal çevirdi.

Tarihi Yarımada'daki parkuru tamamlayan sporcular, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçip, Çanakkale yönünde ilerleyerek yarışı Cumhuriyet Meydanı'nda tamamladı.

Yarışın uzun parkurunda erkeklerde Cengiz Güner, kadınlarda Züleyha Dikbaş, kısa parkurda ise erkeklerde Erkan Güngör, kadınlarda Aylin Yüce şampiyonluğa ulaştı.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz ile etkinliğin paydaş kuruluşlarının temsilcileri tarafından verildi.

Görme engelli sporcu da farkındalık için pedal çevirdi

Yarışa İzmir'den ???????katılan görme engelli sporcu Neriman Dinçer, AA muhabirine, 12 yaşında görme yetisini kaybettiğini ve bisiklet tutkusundan bu nedenle uzun yıllar ayrı kaldığını söyledi.

Eşpedal Derneğine üye olduğu 2018 yılında yeniden bisiklet sürmeye başladığını belirten Dinçer, görme engelli bir kadın olarak bisiklet sporunda yer almanın toplumsal algıların değişmesine katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Dinçer, pilotluğunu yapan Yıldıray Çınar'ın kendisine bu süreçte çok destek olduğunu vurgulayarak, "Bisikletin daha ileri versiyonuna, yarışlara hazırlanma ve antrenmanlarım konusunda bana gerçekten çok destek oldu. Birebir çalışmalar yaptığımız için yarışlar için kendimi çok geliştirebildim." dedi.

Yıldıray Çınar da yaklaşık 2 aydır Dinçer ile bu yarış için çalıştıklarını ifade etti.

Dinçer'in yıllardır bisiklet sürdüğünü ancak sosyal sürüşlere alışkın olmaması nedeniyle yarışlara katılmanın başlangıçta kendisini korkuttuğunu belirten Çınar, İzmir'deki farklı parkurlarda yarışa hazırlandıklarını anlattı.

Çınar, parkurda beklemedikleri kadar rüzgarlı bir hava olduğunu ifade ederek, "Bisiklet için oldukça rüzgarlı bir hava var. Zorlayacak bizi ama bunun da üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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