Martin Svedik: "Fenerbahçe ile kıyaslanabilecek kulüpler değiliz" - Son Dakika
Üye Girişi

Martin Svedik: "Fenerbahçe ile kıyaslanabilecek kulüpler değiliz"

03.08.2022 20:05
Martin Svedik: "Fenerbahçe ile kıyaslanabilecek kulüpler değiliz"

Slovacko Teknik Direktörü Martin Svedik, "Fenerbahçe gibi bir kulüple ilk defa oynuyoruz ve Fenerbahçe'nin büyüklüğünü, oyuncularının kalitesini göz önüne aldığımızda, kıyaslanabilecek kulüpler değiliz. Biz yüzde yüzümüzü de versek bu karşılaşmada kazanmamızın bir garantisi yok" dedi.

Slovacko Teknik Direktörü Martin Svedik, "Fenerbahçe gibi bir kulüple ilk defa oynuyoruz ve Fenerbahçe'nin büyüklüğünü, oyuncularının kalitesini göz önüne aldığımızda, kıyaslanabilecek kulüpler değiliz. Biz yüzde yüzümüzü de versek bu karşılaşmada kazanmamızın bir garantisi yok" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Çekya temsilcisi Slovacko'da Teknik Direktör Martin Svedik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çek gazetecinin, "Daha önce basına yansıyan, 'Fenerbahçe'yi eleyeceğiz' diye bir açıklama vardı, bunun kaynağı nedir?" sorusuna yönelik Svedik, "Açıkçası bunun internette dolaşan bir şaka olduğun düşünüyorum. Nereden çıktığını bilmiyorum. Biz Fenerbahçe gibi bir kulüple ilk defa oynuyoruz ve Fenerbahçe'nin tesisini, büyüklüğünü, oyuncularının kalitesini göz önüne aldığımızda, kıyaslanabilecek kulüpler değiliz. Biz yüzde yüzümüzü de versek bu karşılaşmada kazanmamızın bir garantisi yok. Bu yeterli olmayabilir. Dolayısıyla hal böyleyken özgüvenli bir şekilde böyle ifadeler kullanmamız söz konusu olamaz, asla benim kullandığım ifadeler değil" ifadelerini kullandı.

"Dinamo Kiev ile karşılaşmak isterdim"

Geçen sezon Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile yaptığı maçları izleyip izlemediği sorulan teknik adam, "O maçları izlemeyi bile düşünmedim. Çünkü Fenerbahçe'nin yeni hocası ve yeni oyuncuları var. Farklı bir stili var. Bu maça hazırlanmadan önce Dinamo Kiev maçlarını baz aldım" şeklinde konuştu.

Seçme şansı olması durumunda bir önceki maçta karşılaşan Fenerbahçe ile Dinamo Kiev'den hangisini rakip olarak tercih edeceği sorulan Svedik, şu yanıtı verdi:

"Bunu daha önce de belirtmiştim. Fenerbahçe her iki maçta da daha iyi oynayan taraftı, kırmızı karta kadar. Fenerbahçe daha iyiydi, kırmızı karttan sonra oyun şekli değişti ve sonrasında bu şekilde oldu. Takım kaptanımız Kadlec, eski bir Fenerbahçeli. Bana Fenerbahçe taraftarı olduğunu söylemişti. Bu açıdan baktığınızda ben Dinamo Kiev ile karşılaşmak isterdim. Kaptanımızın tuttuğu takımla karşılaşmak istemezdim. Ama bu sahaya çıkacak olmak da bizim için çok büyük bir fırsat. Zaten rakibinizi seçemiyorsunuz, ona göre kura çekiliyor ve karşılaşmaya çıkıyorsunuz."

"Maçlardan önce dizilime karar veriyoruz"

Yarın ki maç için özel bir taktiği olup olmadığı sorusuna karşılık olarak Svedik, "Sabit bir taktik yok. Rakibe göre değişiyor. O an nasıl ekarte edebileceğimize göre, oyun stilimize göre, üçlü veya dörtlü defansla sahaya çıkabiliyoruz. Asıl güvendiğimiz şey oyuncularımız, stratejimiz. Dizilime maçlardan önce dizilime karar veriyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Ferdi Kadıoğlu: 'Dinamo Kiev maçını telafi edeceğiz' Ferdi Kadıoğlu: 'Dinamo Kiev maçını telafi edeceğiz' Fenerbahçe, Slovacko karşısında avantaj arıyor Fenerbahçe, Slovacko karşısında avantaj arıyor
Kaynak: İHA

Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Martin Svedik: 'Fenerbahçe ile kıyaslanabilecek kulüpler değiliz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:09 Erdoğan'ın talimatıyla inceleme başlatan Devlet Denetleme Kurulu, KPSS skandalı hakkında suç duyurusunda bulundu
18:52 Nelsson'da, Sevilla yolcusu! Gelen teklife hayır diyemedi
18:27 Galatasaray'ın da gündemine gelen Grillitsch'e Trabzonspor kancası! Oyuncunun menajeri Türkiye'ye davet edildi
18:07 78 yaşındaki adamı öldürüp olay yerinde ayakkabılarını bırakmış! Katil zanlısı yakayı böyle ele verdi
17:58 Pelosi'nin Tayvan ziyareti dünya piyasasını darmaduman etti! Dolar 18,05'e ulaşarak rekor kırdı
17:52 Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa, altyapısından yetiştiği Estudiantes'e transfer oluyor
17:50 Uzmanlardan kuraklık uyarısı: Su kıtlığı ihtimali hiç de uzakta değil
17:49 Milletvekili Alpay Antmen'den bomba iddia! KPSS soruları internetten bin dolar karşılığı mı satıldı?
17:03 Rakip Çekya ekibi Slovacko! Fenerbahçe ilk maçta avantaj arıyor
16:45 Survivor'da yarışan boksçu Sabriye Şengül, siyah bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 20:05:25. #1.11#
SON DAKİKA: Martin Svedik: "Fenerbahçe ile kıyaslanabilecek kulüpler değiliz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement