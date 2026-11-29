Söke 1970'i 4-0 yenen Balıkesirspor, zirve yarışındaki iddiasını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesirspor, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta konuk ettiği Söke 1970'i 4-0 yenerek zirve yarışındaki çıkışını sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar, son 9 karşılaşmada 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilmezlik serisini sürdürdü.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde düşme hattındaki Söke 1970'i 4-0 mağlup eden Balıkesirspor, zirve yarışında bir engeli daha aştı. Geçen hafta deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'u 5-1 yenen kırmızı-beyazlılar, Söke zaferiyle birlikte son 180 dakikada 9 kez rakip fileleri sarsarak rakiplerine gözdağı verdi.
İç sahada çıktığı 7 müsabakada 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak hiç kaybetmeyen Bal-Kes, son 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Son yenilgisini 3 Ekim'de Bigaspor deplasmanında 3-2'lik skorla alan Balıkesirspor, şampiyonluğun en güçlü adaylarından olduğunu bir kez daha gösterdi.
Balıkesir ekibinde Emre Gemici gol sayısını 19'a çıkarırken, Akın Akman ve Ali Sinan Gayla 8 gole ulaştı.
Kaynak: DHA
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