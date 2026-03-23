Somaspor Deplasmanda Isparta 32'ye Hazır
Somaspor Deplasmanda Isparta 32'ye Hazır

23.03.2026 11:12
Somaspor, Isparta 32 Spor Kulübü ile ligdeki mücadelesine yönelik hazırlıklarını tamamladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Somaspor 24 Mart Salı Günü deplasmanda oynayacağı Isparta 32 Spor Kulübü karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. hafta mücadelesinde Manisa ekibi Somaspor deplasmanda ISBAŞ Isparta 32 Spor Kulübü ile 24 Mart Salı Günü saat 16.00'da Isparta Atatürk Stadında karşılaşacak. Mücadele için hazırlıklarını tamamlayan Somaspor Isparta'ya hareket etti. Somaspor ligde 26 puanla 15. sırada bulunurken, Isparta 32 SK ise 48 puanla 7. sırada yer alıyor.

İki takım da birbirine üstünlük kuramadı

Ligin ilk yarısında Soma'da oynanan mücadelede 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. İki takım arasında oynanan son 7 maçta Somaspor ve Isparta 3'er galibiyet ve 1 beraberlik alarak aralarındaki eşitliği korurken, iki ekip arasındaki rekabetin dengede ilerlediği görüldü. - MANİSA

Kaynak: İHA

Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Çanakkale’de sağanak etkili oldu 1 köy yolu kapandı, 1 otomobil suya kapıldı Çanakkale'de sağanak etkili oldu; 1 köy yolu kapandı, 1 otomobil suya kapıldı
Putin’in komutanları neler yapmış neler Rus ordusunda skandal görüntüler Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler
Fatih’te çöken binalarda enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı Fatih'te çöken binalarda enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar

11:40
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı İşte olayın perde arkası
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası
11:38
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
10:42
Savaşta tehlikeli yakınlaşma İsrail, Türkiye’nin yanı başını vurdu
Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye'nin yanı başını vurdu
10:38
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
10:29
Savaş devam ederken Çin’den dikkat çeken hamle
Savaş devam ederken Çin'den dikkat çeken hamle
10:22
Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
