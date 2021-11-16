Somaspor'un evinde bileği bükülmüyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak Çorum Futbol Kilübü ile 1-1 berabere kalan Somaspor evinde rakiplerine göz açtırmadı. Ege ekibi iç sahada oynadığı son 29 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. En son 30 Kasım 2019 tarihinde 3'üncü Lig 3'üncü Grup maçında iç sahada Karacabey Belediyespor'a tek golle boyun eğen Somaspor bir daha rakiplerine 3 puan sevinci yaşatmadı. Oynadığı 29 karşılaşmada 19 galibiyet alan Somaspor, 10 maçını da berabere tamamladı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, iç saha avantajlarını iyi kullandıklarını belirterek, "Uzun bir zamandır taraftarımız önünde mağlubiyet yüzü görmedik. Bu bizim adımıza sevindirici bir istatistik. Biz her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. İç ya da dış saha farketmez, rakiplerimizi yenmek için mücadele ediyoruz" dedi.