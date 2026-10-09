Son 3 maçını kaybeden Gençlerbirliği, yarın Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak - Son Dakika
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Son 3 maçını kaybeden Gençlerbirliği, yarın Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak

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Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Ligde son 3 maçını kaybeden ve milli araya 7 puanla 13. sırada giren başkent ekibi, kötü gidişata son vermek için sahaya çıkacak.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde oynadığı son 3 maçı kaybeden başkent ekibi, milli araya 7 puanla 13. sırada girdi.

Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Metin Diyadin'in istifa etmesi üzerine 6 Ekim'de tecrübeli çalıştırıcıyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Sezona Fenerbahçe ve Göztepe galibiyetleriyle 2'de 2 yaparak başlayan Gençlerbirliği, 3. haftada Erzurumspor FK ile berabere kaldı.

Sırasıyla Trabzonspor, Kasımpaşa ve İstanbul Başakşehir karşılaşmalarından mağlup ayrılan başkent temsilcisi, Amed Sportif Faaliyetler maçında sahaya "kötü gidişata son vermek" için çıkacak.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigGençlerbirliğiEryamanSporSon Dakika

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