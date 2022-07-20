Son Dakika | Galatasaray'dan transfer açıklaması - Son Dakika
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Son Dakika | Galatasaray'dan transfer açıklaması

20.07.2022 20:49
Son Dakika | Galatasaray'dan transfer açıklaması

Son dakika gündem haberine göre Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Leo Michel Joseph Claude Dubois'in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Leo Michel Joseph Claude Dubois'in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

(İHA)

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

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