Son dakika haber | Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Uğur Kaan Yıldız, Göztepe'ye transfer oldu - Son Dakika
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Son dakika haber | Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Uğur Kaan Yıldız, Göztepe'ye transfer oldu

13.07.2022 19:02
Son dakika haber | Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Uğur Kaan Yıldız, Göztepe'ye transfer oldu

Edinilen son dakika haberine göre Fenerbahçe Kulübü, altyapısında yetişen Uğur Kaan Yıldız'ın Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, altyapısında yetişen Uğur Kaan Yıldız'ın Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Fenerbahçe Akademisi'nden yetişen, A takımımızın da formasını giyen oyuncularımızdan Uğur Kaan Yıldız, Göztepe Kulübüne transfer olmuştur. Genç oyuncumuza bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: AA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber | Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Uğur Kaan Yıldız, Göztepe'ye transfer oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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