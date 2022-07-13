Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Fenerbahçe Akademisi'nden yetişen, A takımımızın da formasını giyen oyuncularımızdan Uğur Kaan Yıldız, Göztepe Kulübüne transfer olmuştur. Genç oyuncumuza bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

'Arada kaynadım' diyen Ozan Tufan'dan olay açıklama! Mesut Özil, kendisi için Fenerbahçe yönetimiyle karşı karşıya gelmiş

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Son dakika haber | Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Uğur Kaan Yıldız, Göztepe'ye transfer oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.