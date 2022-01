Son dakika haberi... Altay'da kazan kaynıyor

Spor Toto Süper Lig'de art arda 6'ncı yenilgisini evinde Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olarak alan düşme hattındaki Altay'da taraftarlar kazan kaldırdı.

Siyah-beyazlı kulübü 5 yılda 3'üncü Lig'den Süper Lig'e taşıyan Özgür Ekmekçioğlu başkanlığındaki yönetim ilk kez istifaya davet edildi. İlk düdükten son düdüğe kadar, "Yönetim istifa" sloganları atan siyah-beyazlılar, "Yeter, Altay'ı Özgür bırak" şeklinde tempo tuttu. Futbolcuları alkışlarla protesto eden, oyundan çıkan Ceyhun Gülselam'ı ıslıklayan taraftarlar, sadece görevden ayrılan teknik direktör Mustafa Denizli'ye sevgi gösterisinde bulundu. Mustafa Denizli'nin yardımcısıyken teknik direktörlük koltuğuna oturan Mert Nobre ise tribünlerden destek görmedi. Galibiyet özlemi 14 haftaya yükselen İzmir temsilcisi, dün kutladığı 108 yaşına düşme hattında buruk girip sevenlerini üzdü.

Önceki yıllarda pek çok kez transfer yasaklarını kaldırarak Altay'a 3 kupa kazandıran başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun bu sezon devre arasında gelen yasağı henüz savamaması camiada endişe uyandırdı. Geçmiş dönem borçlarını ödeyen başkan Ekmekçioğlu, kendi dönemindeki borçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Son kongrede kulübün borcunun 174 milyon TL olduğunu açıklayan Ekmekçioğlu'nun menajerler tarafından hatalı transferlere yönlendirildiği savunan taraftarlar, genç başkanın kulübü borçlandırdığını dile getirdi. Altay'ın transferin önünü açması için yaklaşık 2 milyon Euro'ya ihtiyaç duyduğu iddia edilirken, 18 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de asansör takım olmak istemeyen İzmir ekibinde yönetim olağanüstü genel kurula davet edildi. Kulüp tüzüğüne göre üyelerin imza toplaması halinde yönetim kongreye gitmek zorunda kalabiliyor.POTANSİYEL ADAY AKMANAltay'da uzun süredir ismi başkan adaylığı için geçen iş insanı İbrahim Akman , sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak camiaya mesaj verdi. İzmir'de mobil oyunlar üreten bir şirketin patronu olan Akman, "108 yıllık tarihimizin önemli değerlerinden Büyük Mustafa'nın kulübümüzden bu şekilde ayrılışı bizleri de üzdü. Mustafa hocamızın temsil ettiği değerlere sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu değerlere zarar verecek her türlü eylemin karşısında olacağımızın ve gerektiğinde elimizi taşın altına sokmaktan çekinmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz" diyerek göreve hazır olduğunu dile getirdi.BABA EKMEKÇİOĞLU'DAN SERT TEPKİAltay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun babası Rafet Ekmekçioğlu, istifa çağrısı yapan taraftarlara sert tepki gösterdi. Alanyaspor maçını oğluyla birlikte tribünden takip eden Rafet Ekmekçioğlu, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi: "Bölgesel Amatör Lig'e düşmek üzere olan takımı 5 yılda gece gündüz çalışarak Süper Lig'e taşıyan yönetime saygısızlı yapmak hiç yakışmıyor. Dün, 'Şampiyon yap bizi heykelini dikelim' diyen taraftar bugün, 'İstifa et' diyor. Balık beyinli olanlar her şeyi çabuk unutuyor. Mustafa Denizli, Altay 3'üncü Lig'deyken neredeydi? Bir defa kulübün önünden geçmedi. Şimdi mazlumu oynamasın, 13 maçtır takım dökülüyor. Bu takımı teknik direktör Mustafa Denizli kurdu. 3'üncü Lig'de sesi çıkmayan yüreksizler Süper Lig'de ötmeye başladı."LOKMAN'A BORÇ 2 MİLYON TL

Eski oyuncularına olan borçları nedeniyle transfer yapamayan Altay'ın 12 alacaklı dosyasını kapatması gerektiği konuşulurken, siyah-beyazlıların eski stoperi Lokman Gör'e 2 milyon 278 bin 750 TL borcu olduğu ortaya çıktı. Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, davacının itirazının kabulü ile 1 milyon 709 bin TL tutarındaki fesih tazminatının 2 milyon 278 bin TL şeklinde düzeltildiği bildirildi. Tahkim Kurulu'nda Altay'ın geçen sezon Beşiktaş'tan kiralayıp forma şansı bulamayan Abdullah Aydın, altyapısından yetişen Cenk Özkaçar ve eski futbolcusu Kerim Avcı ile uyuşmazlık yaşadığı bilgileri yer aldı. Siyah-beyazlıların eski yabancı oyuncuları Putsila. Mossoro, Amorim, Cocalic ve Gnanduillet gibi oyuncularıyla da davalık olduğu iddia ediliyor.