Kalle Rovanpera, puanını 175'e çıkararak pilotlar klasmanında açık ara liderliğini sürdürürken, organizasyon tarihinin en genç şampiyonluğa ulaşacak pilotu rekoruna bir adım daha yaklaştı. Fin sürücüyü, 92 puanla Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis) ve 79 puanla Evans izledi.

Kaynak: AA

Estonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Son dakika haberi! Estonya Rallisi'ni Rovanpera kazandı - Son Dakika

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