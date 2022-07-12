Son dakika haberi... Juventus, Türk oyuncu Kenan Yıldız'ı altyapı takımına transfer etti - Son Dakika
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Son dakika haberi... Juventus, Türk oyuncu Kenan Yıldız'ı altyapı takımına transfer etti

12.07.2022 15:00
Son dakika haberi... Juventus, Türk oyuncu Kenan Yıldız'ı altyapı takımına transfer etti

Son dakika haberi: İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, 17 yaşındaki Almanya doğumlu Türk oyuncu Kenan Yıldız'ı kadrosuna kattı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, 17 yaşındaki Almanya doğumlu Türk oyuncu Kenan Yıldız'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüp, Twitter'daki genç takım hesabından yaptığı paylaşımda, 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Kenan Yıldız ile forvet Ivano Srdoc'un 19 yaş altı takımına transfer edildiğini duyurdu.

Her iki oyuncunun da 2025 yılına kadar kendilerini siyah-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeye imza attıkları belirtildi.

Bayern Münih altyapısında yetişen Kenan Yıldız, daha önce 17 Yaş Altı Türk Milli Takımı'nda da forma giydi.

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Kaynak: AA

İtalya Serie A, Kenan Yıldız, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Juventus, Türk oyuncu Kenan Yıldız'ı altyapı takımına transfer etti - Son Dakika

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