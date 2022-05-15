Son dakika haberi | Novak Djokovic, Roma Açık'ta 6. şampiyonluğunu kazandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Novak Djokovic, Roma Açık'ta 6. şampiyonluğunu kazandı

15.05.2022 19:40
Son dakika haberi | Novak Djokovic, Roma Açık'ta 6. şampiyonluğunu kazandı

Son dakika haberine göre Roma Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, dünya 5 numarası Stefanos Tsitsipas'ı 6-0 ve 7-6(5)'lik setlerle 2-0 yenerek, Roma'da 6.

Roma Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, dünya 5 numarası Stefanos Tsitsipas'ı 6-0 ve 7-6(5)'lik setlerle 2-0 yenerek, Roma'da 6. şampiyonluğunu kazandı

Başkentteki Foro Italico Spor Kompleksi'nin toprak kortlarında bu yıl 79'uncusu düzenlenen turnuva, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Roma'da tek erkeklerde 12. finaline çıkan dünya 1 numarası Sırp tenisçi Djokovic, Merkez Kort'taki maçta dünya 5 numarası Tsitsipas karşılaştı.

Toplamda 1 saat 36 dakika süren final maçının ilk setinde Yunan rakibinin oyuna girmekte zorlanmasıyla 3 kere servis kıran Djokovic, seti 6-0 kazandı.

İkinci sete iyi başlayan ve sette bir ara 4-1 öne de geçen Tsitsipas, 9. oyunda Djokovic'e servisini kırdırdı. İki raket de kalan servis oyunlarını kazanınca setin galibini belirlemek üzere tie-break'e gidildi. Tie-breakte rakibine 7-5'lik üstünlük kuran Djokovic, ikinci seti de 7-6(5) skorla alarak, Roma Açık'taki 6. şampiyonluğuna uzandı.

Roma'da son 4 yıldır aralıksız final oynayan Djokovic, bu 4 finalden ikisini kupayla taçlandırdı.

İtalya'da ilk kez final şansı yakalayan Stefanos Tsitsipas ise dünya 1 numarası karşısında istediği sonuca ulaşamadı.

Djokovic, kupa töreninde yaptığı konuşmada, "Bu saha benim için her zaman özel oldu ve benim en iyi formuma ulaşmamda çok defa yardımcı oldu. Bu şehrin tüm enerjisini hissediyorum, benim aldığım sonuçlarda seyircilerin de katkısı var." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Novak Djokovic, Roma Açık'ta 6. şampiyonluğunu kazandı - Son Dakika


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