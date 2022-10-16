Son dakika haberi: Orkun Kökçü'den kaptanlık bandı kararı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Orkun Kökçü'den kaptanlık bandı kararı

16.10.2022 16:55
Son dakika haberi: Orkun Kökçü'den kaptanlık bandı kararı

Son dakika spor haberi... Hollanda Eredevisie ekiplerinden Feyenoord'un kaptanı milli oyuncu Orkun Kökçü, AZ Alkmaar maçı öncesi gökkuşağı renklerinin yer aldığı kaptanlık bandını takmamayı tercih etti.

Hollanda Eredevisie ekiplerinden Feyenoord'un kaptanı milli oyuncu Orkun Kökçü, AZ Alkmaar maçı öncesi gökkuşağı renklerinin yer aldığı kaptanlık bandını takmamayı tercih etti.

Hollanda Eredevisie'nin 10'uncu haftasında Feyenoord, deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Feyenoord'un takım kaptanı olan Orkun Kökçü, AZ Alkmaar maçına ilk 11'de başlamasına rağmen dini sebeplerden dolayı gökkuşağı renklerinin yer aldığı kaptanlık bandını takmayacak. Karşılaşma öncesi Feyenoord resmi sitesinde konuyla ilgili olarak açıklama yapan Orkun Kökçü, "Dini, geçmişi veya tercihi ne olursa olsun herkese saygı duyduğumu vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Herkesin istediğini veya hissettiğini yapmakta özgür olduğuna inanıyorum. Bu eylemin önemini çok iyi anlıyorum ama dini inançlarımdan dolayı bunu destekleyecek doğru kişi olduğumu hissetmiyorum. Bu yüzden bu kaptanlık kol bandını takarken kendimi rahat hissetmiyorum. Bazılarının bu konuda hayal kırıklığına uğradığını tahmin edebiliyorum. Ama umarım dini seçimime de saygı gösterilir" diye konuştu.

Öte yandan Feyenoord, Orkun Kökçü'nün yerine karşılaşmaya Gernot Trauner'in kaptan olarak çıkacağını duyurdu.

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Kaynak: DHA

Orkun Kökçü, Feyenoord, Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Orkun Kökçü'den kaptanlık bandı kararı - Son Dakika

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