Son dakika haberleri | Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu İstişare Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu İstişare Toplantısı yapıldı

04.03.2022 16:34
Son dakika haberleri | Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu İstişare Toplantısı yapıldı

Son dakika haberler... Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu İstişare Toplantısı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu İstişare Toplantısı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Ankara'da gerçekleştirilen toplantının iki oturum şeklinde gerçekleştiği belirtildi.

Toplantıya Dünya Etnospor Konfederasyonu Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldığı kaydedildi.

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Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Dünya Etnospor Konfederasyonu, Bilal Erdoğan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri | Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu İstişare Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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