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Son dakika... Royal Hastanesi Bandırmaspor - Balıkesirspor: 3-0 - Son Dakika

Son dakika... Royal Hastanesi Bandırmaspor - Balıkesirspor: 3-0

15.12.2021 16:05
Son dakika... Royal Hastanesi Bandırmaspor - Balıkesirspor: 3-0

Son dakika haberleri: STAT: Bandırma 17 Eylül HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Cemal Alpay, Mehmet Şengül ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci, Dos Santos, Lokman Gör, Mulumba, Guido Koçer (Dk. 83 Burak Süleyman), Manaj, Kerim Avcı, Okan Alkan, Akabueze (Dk. 63 Doğan Can Davas), Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk.

STAT: Bandırma 17 Eylül

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Cemal Alpay, Mehmet Şengül

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci, Dos Santos, Lokman Gör, Mulumba, Guido Koçer (Dk. 83 Burak Süleyman), Manaj, Kerim Avcı, Okan Alkan, Akabueze (Dk. 63 Doğan Can Davas), Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 70 Pucko) BALIKESİRSPOR: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun (Dk. 70 Hüseyin Karabey), Doğa İşeri (Dk. 60 Andaç Güleryüz) (Dk. 83 Abdulkadir Özgen), Anıl Taşdemir (Dk. 60 Birol Parlak), Kore, Otoo, Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak, Kethevoama (Dk. 60 Oğuz Han Aynaoğlu), Cumali Bişi GOLLER: Dk.48 Levent Ayçiçek, Dk. 84 Burak Süleyman, Dk. 90 Kerim Avcı (Bandırmaspor) SARI KARTLAR:   Dk. 42 Kore, Dk. 46 Batuhan,Dk. 75 İbrahim Halil Çolak  (Balıkesirspor) - Dk. 68 Mulumba, Dk. 89 Doğancan Davas (Bandırmaspor)

TFF 1'inci Lig 17'nci haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, konuk ettiği Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti.İlk yarıda her iki takımda önemli bir gol pozisyonu üretemedi. İlk yarı golsüz beraberlikle bitti.48'nci dakikada Bandırmaspor'da Manaj'ın sağ kanattan getirdiği topta Balıkesirsporlu defans oyuncusu Sedat'ın ayağı kayıp düşünce Manaj uygun posizyonda topu Levent'e attı. Kale önünde topla buluşan Levent, topu ağlara gönderdi: 1-0.79'uncu dakikada Oğuzhan'ın ortasında Erdem kale önünde müsait pozisyonda topa dokunamadı. Balıkesirspor önemli bir pozisyonu değerlendiremedi.  85'nci dakikada Bandırmaspor'da Burak'ın ceza alanı içine attığı pasa Manaj yetişemedi. Balıkesirspor kalecesi Atilla Özen topu almak isterken meşin yuvarlak elinden kaçırınca Mulumba'nın pasında Burak Süleyman, topu ağlarla buluşturdu: 2-0.90'ıncı dakikada Doğan Can'ın pasıyla Balıkesirspor kalecesi Atilla Özen ile karşı karşıya kalan Kerim Avcı, kalecinin bacaklarının arasından topu ağlara gönderdi: 3-0.

Karşılaşma Bandırmaspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


- Balıkesir
Son dakika... Royal Hastanesi Bandırmaspor - Balıkesirspor: 3-0
Son dakika... Royal Hastanesi Bandırmaspor - Balıkesirspor: 3-0
Son dakika... Royal Hastanesi Bandırmaspor - Balıkesirspor: 3-0

Balıkesirspor, Bandırmaspor, Kerim Avci, Doğan Can, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika... Royal Hastanesi Bandırmaspor - Balıkesirspor: 3-0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika... Royal Hastanesi Bandırmaspor - Balıkesirspor: 3-0 - Son Dakika
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