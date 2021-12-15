Son dakika... Royal Hastanesi Bandırmaspor - Balıkesirspor: 3-0

STAT: Bandırma 17 Eylül

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Cemal Alpay, Mehmet Şengül

TFF 1'inci Lig 17'nci haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, konuk ettiği Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti.İlk yarıda her iki takımda önemli bir gol pozisyonu üretemedi. İlk yarı golsüz beraberlikle bitti.48'nci dakikada Bandırmaspor'da Manaj'ın sağ kanattan getirdiği topta Balıkesirsporlu defans oyuncusu Sedat'ın ayağı kayıp düşünce Manaj uygun posizyonda topu Levent'e attı. Kale önünde topla buluşan Levent, topu ağlara gönderdi: 1-0.79'uncu dakikada Oğuzhan'ın ortasında Erdem kale önünde müsait pozisyonda topa dokunamadı. Balıkesirspor önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. 85'nci dakikada Bandırmaspor'da Burak'ın ceza alanı içine attığı pasa Manaj yetişemedi. Balıkesirspor kalecesi Atilla Özen topu almak isterken meşin yuvarlak elinden kaçırınca Mulumba'nın pasında Burak Süleyman, topu ağlarla buluşturdu: 2-0.90'ıncı dakikada Doğan Can'ın pasıyla Balıkesirspor kalecesi Atilla Özen ile karşı karşıya kalan Kerim Avcı, kalecinin bacaklarının arasından topu ağlara gönderdi: 3-0.

Karşılaşma Bandırmaspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

- Balıkesir