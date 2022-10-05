Son Dakika | Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son Dakika | Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, hastaneye kaldırıldı

05.10.2022 20:44
Son Dakika | Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri: Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, kalp rahatsızlığı geçirerek hastanede tedavi altına alındı.

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, kalp rahatsızlığı geçirerek hastanede tedavi altına alındı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'in geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü açıklandı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Divan Başkanlık Kurulu Başkanımız Sayın Ali Sürmen, bugün öğle saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası Trabzon Ahi Evren Kalp ve Damar Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Sağlık durumu iyi olup müşahede altında tutulan Ali Sürmen'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: DHA

Trabzonspor, Ali Sürmen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika | Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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