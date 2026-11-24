VakıfBank Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi dördüncü turunun ilk haftasında yarın Belçika'nın Asterix Avo takımını ağırlayacak.

VakıfBank Spor Sarayı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede Portekizli Vitor Alexandre Goncalves ile İngiliz Dominik Biegajlo hakem ikilisi görev alacak.

Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu VakıfBank, Asterix Avo'nun yanı sıra Polonya'nın Uni Opole ve Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace ekibiyle A Grubu'nda yer alıyor.

Sarı-siyahlı ekip, organizasyonda 5'i namağlup 7 şampiyonlukla "kupaya en çok ulaşan takım" ünvanını elinde bulunduruyor.

İtalyan Başantrenör Giovanni Guidetti, açıklamasında Şampiyonlar Ligi'ne başladıkları için mutlu olduğunu kaydederek "Aralık ayına yaklaşırken Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımıza çıkıyoruz. Bu biraz garip olsa da nihayet başlıyoruz. Rakibimiz Asterix, elemede Porto karşısında oldukça iyi bir oyun ortaya koydu. Genç, yetenekli ve özellikle servisleriyle etkili bir takım. Bu nedenle maç boyunca çok dikkatli olmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde mücadeleye başlayacağımız için büyük heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.