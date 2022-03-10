Soyunma odasının anahtarını unuttular, karşılaşma 20 dakika geç başladı - Son Dakika
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Soyunma odasının anahtarını unuttular, karşılaşma 20 dakika geç başladı

10.03.2022 18:36
Soyunma odasının anahtarını unuttular, karşılaşma 20 dakika geç başladı

Zonguldak U-16 Liginde Alaplı Belediyespor ile Zonguldak Ereğlispor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde hakemler soyunma odasının anahtarı içerde unutunca karşılama 20 dakika geç başladı.

Zonguldak U-16 Liginde Alaplı Belediyespor ile Zonguldak Ereğlispor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde hakemler soyunma odasının anahtarı içerde unutunca karşılama 20 dakika geç başladı.

Zonguldak U-16 Liginde Alaplı Belediyespor ile Zonguldak Ereğlispor, Alaplı Sahasında karşı karşıya geldi.

Karşılamayı, Atakan Pamuk, Batuhan Demiriz ve Umutcan Şahin hakem triyosu yönetti.

Maç öncesinde ilginç bir olay yaşandı. Hakemler Atakan Pamuk, Batuhan Demiriz ve Umutcan Şahin soyunma odasında üzerlerini değiştirerek ısınmak için sahaya çıktı.

Isınmadan sonra yeniden soyunma odasına dönen hakemler anahtarı içerde unuttuklarını fark etti. Ardından hakemler kapıyı açmak için saha görevlilerinden yardım istedi. Hakemler ve saha ve görevlilerle ellerindeki süpürgeyle 20 dakika boyunca anahtarı almak için uğraştı. Uzun uğraşlar sonucunda süpürgeyle anahtar içerden alınarak kapı açıldı.

20 dakika sonra hakemler Pamuk, Demiriz ve Şahin, oyuncu listelerini inceledikten sonra maça başlattı.

Karşılaşma Alaplı Belediyespor'un 11-1 üstünlüğü ile sona erdi. - ZONGULDAK

Soyunma odasının anahtarını unuttular, karşılaşma 20 dakika geç başladı

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Kaynak: İHA

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