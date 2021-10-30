Altay, Valencia ve Gustavo sağlık kontrolüne götürüldü

Karşılaşmada sakatlanan Fenerbahçeli futbolcular Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo hastanede kısa süreli kontrolden geçirildi. Futbolcular daha sonra kafileyle birlikte havalimanına gitti.

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