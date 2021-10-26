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Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde rakibi Panathinaikos - Son Dakika

Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde rakibi Panathinaikos

26.10.2021 09:54
Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde rakibi Panathinaikos

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP'a konuk olacak.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP'a konuk olacak.

Atina'da oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonuna ise kötü bir başlangıç yaptı ve ilk 4 maçını mağlubiyetle tamamladı. İlk galibiyetini ligin 5. haftasında UNICS Kazan'ı 71-68 yenerek elde eden lacivert-beyazlı ekip ligde 15. sırada bulunuyor.

Geride kalan 5 haftada 4 yenilgi 1 galibiyet alan Panathinaikos OPAP ise 16. basamakta yer alıyor.

Türk Hava Yolları, Panathinaikos, Anadolu Efes, Yunanistan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde rakibi Panathinaikos - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde rakibi Panathinaikos - Son Dakika
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