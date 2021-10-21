Ankaraspor'da Özcan Kızıltan dönemi

TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor, teknik direktörlük görevine Özcan Kızıltan'ı getirdi.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için Özcan Kızıltan ile anlaşmaya varıldığı, Kızıltan'ın yardımcılıklarını Süleyman Bayram (Yardımcı Antrenör), Bora Taş (Yardımcı Antrenör), Semih Dülger (Kaleci Antrenörü) ve Yasin Efendiler'in (Analiz) yapacağı kaydedildi.

Ankaraspor'da sportif direktörlük görevine de Serdar Akkuş'un getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Kızıltan ve Akkuş için Batıkent Tesisleri'nde imza töreni düzenlendiği belirtildi.

İmza töreninde konuşan kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, "Hocamızı gerek futbolculuğunda gerekse teknik adamlığında bilmeyen yoktur. Kendisi karakteriyle ve tecrübesiyle sevilen, sayılan bir teknik adam. İnşallah burada da başarılı olacağına inanıyorum. Sportif direktörlük görevine getirdiğimiz bizim evladımız, futbolculuk döneminde ilk profesyonel olduğu Ankaraspor'a tekrar geldi. Onun da camiamıza faydalı olacağına inanıyorum. Allah utandırmasın. Ankaraspor'a hayırlı olur inşallah." ifadelerini kullandı.

Özcan Kızıltan ve ekibinin, imza töreninin ardından takımın başında ilk antrenmanlarına çıktığı ifade edildi.