Araç Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Birgül Tuzsuz'u transfer etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Araç Belediyespor, Kastamonu Belediyespor'dan Birgül Tuzsuz'u renklerine bağladı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ne bu sezon yükselen Araç Belediyespor, kadrosuna yeni bir oyuncu kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kadın hentbol takımımız, Kastamonu hentbolunun yetiştirdiği genç yetenekler arasında yer alan ve Genç Milli Takım'da da birçok kez forma giyen pivot Birgül Tuzsuz'u kadrosuna kattı." açıklamasında bulunuldu.

Açıklamada, Araç Belediyespor Hentbol Şube Sorumlusu Yavuz Altınoğlu'nun katıldığı imza töreninde Birgül Tuzsuz ile sözleşme imzalandığı kaydedildi.