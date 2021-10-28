Bahattin Güneş: "Bizim için önemli olan lig maçları"

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Bahattin Güneş, kendilerini için ligin daha önemli olduğunu söyledi.

Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Bahattin Güneş, kupada Düzcespor'u elediklerini fakat kendileri için önemli olanın lig olduğunu belirterek, "Kupa maçında hem fazla forma şansı bulamayan hem de sakatlıktan çıkan oyuncularımızın durumunu gördük. Kupa maçını geride bırakıp hafta sonu deplasmanda oynayacağımız Serik maçının hazırlıklarına start vereceğiz" dedi.

Takımda sakat oyuncuların fazla olduğunu da belirten Güneş, " Kupa maçında da 3 oyuncumuz sakatlandı. Bu oyuncuların durumlarına bakacağız. Zor bir rakiple oynayacağız. 9 haftadır kaybetmeme alışkanlığımızı Serik maçında da sürdürmek istiyoruz. Sahada oynayacak olan oyuncularımın bu işin üstesinden de geleceğine inanıyorum" dedi. - TRABZON