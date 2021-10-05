Başkan Pekmezci'ye 10 numaralı forma

İtalya'nın İnter takımında forma giyen, Bayburtlu milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun babası Gümüşhanespor Sportif Direktörü Hüseyin Çalhanoğlu, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı Çalhanoğlu'na teşekkür eden Başkan Pekmezci ziyaretin anısına plaket takdiminde bulundu.

Misafirperverliğinden dolayı başkana teşekkür eden Hüseyin Çalhanoğlu ise Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımda giydiği 10 numaralı formayı hediye etti.

Ziyarette MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Önder Karaoğlu ile Recep Gümüşhaneli'de yer aldı. - BAYBURT