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Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0 - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0

23.10.2021 21:08
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0

STAT: Samsun 19 MayısHAKEMLER: Caner Ak, Mehmet Yıldırım, Emrah ÜnalYILPORT SAMSUNSPOR: Aykut - Barış, Bah (Dk. 60 Mehmet), Boli, Alaaddin (Dk. 69 Ali), Yasin, Diomande, Soner, Hasan, Fofana (Dk. 69 Melih Okutan), Osman (Dk.

STAT: Samsun 19 Mayıs

HAKEMLER: Caner Ak, Mehmet Yıldırım, Emrah Ünal

YILPORT SAMSUNSPOR: Aykut - Barış, Bah (Dk. 60 Mehmet), Boli, Alaaddin (Dk. 69 Ali), Yasin, Diomande, Soner, Hasan, Fofana (Dk. 69 Melih Okutan), Osman (Dk. 73 Gökhan)BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Szumski - Aykut, Süleyman, Novikovas (Dk. 90+2 Shala), Malle (Dk. 62 Olanare), Gökhan Alsan, Mustafa, Hasek, Orhan (Dk. 62 Emircan), Eren (Dk. 90+4 Gökhan Kardeş), MücahitSARI KARTLAR: Diomande, Yasin (Yılport Samsunspor) - Orhan, Szumski (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

TFF 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 0-0 berabere kaldı.

32'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Orhan, topu ceza sahası önündeki Novikovas'a verdi. Bu oyuncunun şutu yandan auta çıktı.35'inci dakikada Samsunspor kontra atağında Fofana topu Yasin'in önüne bıraktı. Yasin'in içeri çevirdiği topu Büyükşehir Belediye Erzurumspor savunması son anda uzaklaştırdı.59'uncu dakikada sol kanattan Mücahit'in ortasına vuran Hasek'in şutu auta gitti.84'üncü dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Gökhan'ın sert şutu kaleci Szumski'de kaldı.87'nci dakikada Yılport Samsunspor tehlikeli geldi. Sol kanattan gelişen atakta Yasin uzak direğe ortasına vuran Diomande'nin şutunu kaleci Szumski çıkardı.

Karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle sonuçlandı.


Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0

Erzurumspor Kulübü, Melih Okutan, Samsunspor, Ali Yasin, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0 - Son Dakika
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