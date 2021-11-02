ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Avrupa Kupası'nda 4'te 4 peşinde

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'ndaki ilk 3 maçını kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, yarın sahasında Belarus ekibi Horizont'u yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mersin ekibi yarın 18.00'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıkları kapsamında antrenman yaptı.

Başantrenör Olcay Orak yönetimindeki antrenmanda sporcular, hücum ve savunmada taktik çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orak, Belarus ekibi Horizont'u ilk maçta 78-55'lik skorla yendiklerini belirterek, "Sahamızdaki maç, önceki karşılaşmadan çok daha önemli çünkü ilk 32 sıralamasında doğru bir yer almak istiyoruz. Bu nedenle hücum ve savunmada çok iyi oynamamız lazım. Buradan alacağımız sonuç ve sayı farkı son 32 eşleşmesinde çok faydalı olacak. Sporcular da durumun farkında. Antrenmanlar çok sert ve yüksek tempolu geçiyor. Performanslardan memnunum." ifadesini kullandı.

Grubundaki 3 maçını da kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, ilk sırada yer alıyor.