Eski Samsunspor Kulübü Başkanı Emin Kar kalp krizi geçirdi

Eski Samsunspor Kulübü Başkanı ve futbolcusu 61 yaşındaki Emin Kar, geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi altına alındı.

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve felç kalan, kulüp tarihinin önemli isimlerinde Kar, bu sabah kalp krizi geçirdi.

Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Kar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki özel bir hastaneye sevk edildi.

Emin Kar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Samsunspor, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Kulübümüz eski başkanlarından Sayın Emin Kar'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın Emin Kar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.