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Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

17.10.2021 18:02
Futbol: Süper Lig

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Ali TunaAltay: Lis, Cebrail Karayel, Thiam, Murat Akça (Dk. 52 İbrahim Öztürk), Naderi, Kappel, Poko, Ceyhun Gülselam (Dk. 72 Zeki Yıldırım), Bamba, Pinares (Dk. 72 Thaciano), Ahmed Rayan (Dk.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Ali Tuna

Altay: Lis, Cebrail Karayel, Thiam, Murat Akça (Dk. 52 İbrahim Öztürk), Naderi, Kappel, Poko, Ceyhun Gülselam (Dk. 72 Zeki Yıldırım), Bamba, Pinares (Dk. 72 Thaciano), Ahmed Rayan (Dk. 46 Paixao)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 64 Balkovec), Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Ahmed Musa (Dk. 64 Borini), Jimmy Durmaz (Dk. 72 Tunay Torun), Biglia, Bertolacci (Dk. 72 Erhun Aksel Öztümer), Karamoh (Dk. 81 Kerim Frei), Pesic

Gol: Dk. 15 Karamoh (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 49 Cebrail Karayel, Dk. 87 Zeki Yıldırım, Dk. 90+5 Paixao (Altay), Dk. 62 Caner Erkin, Dk. 73 Karamoh, Dk. 80 Balkovec (VavaCars Fatih Karagümrük)

Süper Lig'in 9. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 51. dakikasında sol kanattan Zukanovic'in yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Ahmed Musa'nın vuruşunda, kaleci Lis topu uzaklaştırdı.

56. dakikada Altay'ın Bamba ile filelere gönderdiği top, oyuncunun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle gol olarak geçerlilik kazanmadı.

60. dakikada ceza sahası içinde Altay'dan Cebrail'in Karamoh'un müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonda ofsayt olduğunu tespit eden hakem Suat Arslanboğa, penaltı kararını iptal etti.

90+1. dakikada Cebrail'in verdiği pasa hareketlenen Kappel'in sağ çapraz pozisyonda ceza sahasına girdikten sonra attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Karşılaşma, VavaCars Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig

Suat Arslanboğa, İbrahim Öztürk, Zeki Yıldırım, Cebrail, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


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