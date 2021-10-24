İnegölspor'da teknik direktör Şimşir ile yollar ayrıldı

TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor 'da teknik direktör Hasan Erkin Şimşir ile yollar ayrıldı.

İnegölspor'un resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "İnegölspor'umuzda teknik direktör Hasan Erkin Şimşir'in istifasının ardından yollar ayrıldı. 5-0'lık Sakayaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktörümüz Hasan Erkin Şimşir, istifasını yönetim kurulumuza sundu. Yönetim kurulumuz ise Şimşir'in istifasını kabul etti. Teknik Direktörümüz Şimşir'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz" denildi.

- Bursa